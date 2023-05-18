華094型核潛艇內部曝光

【本報綜合報道】內地官方電視台近日報道稱，一艘094型戰略核潛艇完成在西太平洋的訓練，返回母港；同時亦首次曝光094型核潛艇內部的畫面。另於本月初有網傳影片顯示，中國一艘戰略核潛艇在西太平洋的菲律賓外海公開上浮現身，而該處離美國關島海軍基地僅800公里。

畫面包括兩個鏡頭分別是核潛艇內的會議室和飯堂。不少網民認為，雖然不是重要部位，但可見核潛艇內部寬敞，裝潢很現代化，訊息化水平應該不低，和蘇式核潛艇那種冷冰冰的風格完全不同。

內媒分析指出，相關鏡頭已可讓熟知潛艇工業的專家通過潛艇艙室內的照明設施數量和通風換氣裝置的位置等，推斷艇內的電力配置和通風管道布局等，在一定程度上反推出潛艇局部結構訊息。

巨浪2未達洲際導彈要求 此前官方對094型核潛艇使用的巨浪2導彈介紹中，明確提及其是一款「潛射遠程彈道導彈」，外界認為巨浪2尚未達到中國對洲際導彈的射程要求。有軍事愛好者預料傳聞中的新一代096戰略核潛艇可能已經接近服役或者正在建造中，配備的巨浪3射程超過1.2萬公里，可能是真正意義上的潛射洲際彈道導彈。