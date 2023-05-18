美動用總統撥款權 加碼軍備援台

台海局勢持續緊張，美國國防部長奧斯汀周二出席參議院撥款委員會聽證會時證實，華府將按照國會去年批准的緊急權力「總統撥款權」，向台灣提供額外安全援助，這是履行《台灣關係法》的長期承諾，美國會盡力維持台海和平穩定。

奧斯汀沒有交代何時交付及涉及的武器種類，英國傳媒早前曾披露美國國會去年通過的政府預算案包括可運用總統撥款權，向台灣提供總值10億美元（約78億港元）的軍事援助，首批將是5億美元（約39億港元），華府曾多次動用總統撥款權向烏克蘭提供軍援抗俄。

料包括標槍反裝甲導彈 此外，奧斯汀亦指出美方從俄烏戰爭中吸取重要教訓，其中一個是憑藉不對稱能力以及不對稱戰術和技術，較小的部隊可以很好地保護自己免受較大部隊的攻擊。美國國會授權從美國庫存中提取武器並且提供給台灣的權力，對於美國向台灣提供它所需的東西自衞是至關重要。

奧斯汀透露華府正制訂相關倡議，希望能近期採取行動，但沒提供具體日期。台軍相關人士昨日指出，美方今次援助台灣的軍事裝備屬於台軍可立即操作的各式導彈，可能包括便攜式刺針防空導彈、TOW-2B RF反裝甲導彈、新型標槍中程反裝甲導彈，可在短時間內增強台灣的防衞戰力。

採購F16V附屬裝備甩轆 美國延遲向台灣交付F16V戰機之際，傳出台灣先行購買的附屬裝備亦出現了問題。台媒昨日報道，台灣空軍保修指揮部於去年採購兩輛氣電源車，它們的外形與現役A/M32A-60A相似，價格達2,400萬元新台幣（約611萬港元），擬供原定在年初運抵台灣的F16V戰機使用。

氣電源車主要提供戰機在地面啟動時所需電源及壓縮空氣，惟台東志航空軍基地人員接收後，卻發現沒有相關裝備標示牌及完整技術文件。接收單位只能聯繫保修指揮部協助，但對方反而要求盡快完成接收及檢查。志航基地只能草草驗收，並尋求其他部署F16的基地提供技術協助。

志航基地最後在嘉義及花蓮基地的技術人員協助下，發現氣電源車與A/M32A-60A外觀略有差異，發動機型號不僅不同，而且性能亦不及。

空軍司令部證實，確有不符合採購標準的氣電源車存在，但否認把不合格裝備轉交經國號戰機使用。本報綜合報道