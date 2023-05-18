烏盼獲50架F16 抗俄滑翔炸彈

【本報綜合報道】烏克蘭國防部長顧問薩克周一表示，希望獲得40至50架F16戰機，組成3至4個中隊保衞領空免受轟炸。他承認，目前沒有方法阻止俄羅斯飛機發射制導滑翔炸彈。然而，波蘭總統杜達周三宣布，由於缺乏足夠數量的先進戰鬥機，波蘭無法向烏克蘭提供F16戰機，但會繼續為其提供其他軍事支持。

薩克指出，烏克蘭已連續多月要求西方國家提供F16，但自本年3月起需求變得更迫切，因為俄羅斯空軍當時開始大量使用射程更遠的制導滑翔炸彈。烏克蘭總統澤連斯基日前旋風式出訪意大利、德國、法國及英國，試圖爭取更多軍事援助。他周一與英國首相辛偉誠會面後，稱希望建立一個戰機同盟，推動向烏克蘭援助F16。薩克指意德英法雖然沒有F16，但上述歐洲大國在國際同盟中有重要發言權，可鼓勵盟友如美國及土耳其，向烏克蘭交付F16。

本周末G7峰會 勢商援助 薩克聲稱，澤連斯基最近的外交努力讓他得到西方國家領袖保證，他們將在本周末於日本廣島舉行的七大工業國集團峰會上處理援烏F16問題。他認為討論時機已成熟，形容為充滿希望的迹象。英國首相辛偉誠宣布，將與荷蘭首相呂特合作建立一個國際聯盟，助烏克蘭採購F16。此外，烏克蘭空軍發言人伊納特透露，希望西方國家能穩定供應暴風影巡航導彈，滿足目前防衞及未來震懾任務需要。