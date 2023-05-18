俄稱高超音速導彈立威 愛國者防空系統被毀 基輔堪危

俄羅斯國防部周二表示，以匕首高超音速導彈摧毀烏克蘭一套美製愛國者防空系統，並駁斥烏克蘭軍方宣稱攔截了6枚俄軍匕首高超音速導彈的說法。美媒引述美方官員指，部署在烏克蘭首都基輔附近的一套愛國者防空系統可能受損，但沒有摧毀。

美方指僅受損 或就地修復 報道指，美國仍在評估愛國者防空系統受損程度，決定是否完全撤走或由烏克蘭軍隊就地修復。烏克蘭空軍發言人伊納特周三稱，不可能單憑一枚匕首高超音速導彈摧毀愛國者防空系統，並指俄羅斯的說法是為了宣傳。美國官員認為，俄軍已能接收到愛國者防空系統發出的信號，使用匕首高超音速導彈瞄準目標。

有別於提供予烏克蘭移動及難以瞄準的短程防空系統，大型防空系統體積大及位置固定，因此俄軍有可能隨時間推移而成功把目標定位。美國官員上周透露，俄羅斯於本月4日曾以高超音速導彈瞄準愛國者防空系統，但最終遭後者成功攔截。

烏克蘭目前有兩套愛國者防空系統，其中一套由美國提供，另一套由德國及荷蘭共同捐贈，目前未知哪一套可能受損。即使只是其中一套在短期內停用，可能影響俄羅斯加強導彈攻擊下的基輔防衞能力。愛國者防空系統由發電機、雷達、控制站、天線、發射器和攔截導彈組成，一個或多個部件嚴重損壞或導致無法運作，需運往烏克蘭以外國家大規模搶修。

烏稱攔6匕首導彈 俄反駁 另一方面，烏克蘭軍方周二宣稱，攔截6枚俄軍匕首高超音速導彈。惟俄羅斯國防部長紹伊古同日駁斥說法，指烏克蘭聲稱攔截數量是俄羅斯實際發射導彈數目的3倍。他指烏克蘭經常誇大防空系統有效性，並批評烏方經常在媒體聲明中錯誤地識別俄羅斯彈藥，所以經常錯過目標。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，烏克蘭擊落匕首高超音速導彈的可能性極小。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內周二指，首都基輔的防空系統當天攔截了18枚俄羅斯導彈，包括6枚匕首高超音速導彈、9枚口徑巡航導彈及3枚伊斯坎德爾彈道導彈。另外，西方官員指烏克蘭已開始使用英國援助的暴風影巡航導彈，惟烏軍發言人拒絕回應。

歐委會開峰會 18年來首次 歐洲委員會周二於冰島召開峰會，是18年來首次。英國、法國和德國等歐洲領袖承諾會追究俄羅斯在俄烏戰爭的責任，並公布一項索償機制，記錄俄羅斯入侵烏克蘭造成損害的證據。烏克蘭外交部周二宣布，烏克蘭已正式加入設在愛沙尼亞首都塔林的北約合作網絡防禦卓越中心（CCDCOE）。正在烏克蘭訪問的中國歐亞事務特別代表李輝，預料當地時間周三會和烏克蘭總統澤連斯基見面。有烏克蘭高級官員透露，基輔不會為了調解而妥協，強調以犧牲烏克蘭為代價來結束俄烏戰事行不通。本報綜合報道