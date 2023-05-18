華漁船印度洋遇難 39人失聯分秒必爭

蓬萊京魯漁業有限公司所屬中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」，周二凌晨3時許在印度洋中部海域傾覆，船上39人全部失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。目前暫未發現失聯者，搜救工作持續進行。對此，中央作出重要指示，要求立即啟動應急響應機制。

事故發生後，中央要求農業農村部、交通運輸部和山東省政府要立即啟動應急響應機制，核實情況，增派救援力量，協調國際海上搜救援助，全力開展救援。外交部與駐外使館加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。中央強調要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。

已通報多國赴現場支援 農業農村部、交通運輸部亦需協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡，進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。根據指示，有關部門組織魯蓬遠漁018船、中遠海運遠福海輪等到達涉事海域開展救援，另有相關救援力量正在趕赴失聯海域。中國海上搜救中心將通報澳洲等國海上搜救力量在現場搜救，中國外交部亦啟動領事保護應急機制，部署駐多國使領館協調搜救。外交部發言人汪文斌周三指，已有中國和外籍船隻抵達事發海域，搜救工作仍在緊張進行中，更多救援力量正趕赴現場，盡一切可能搜救失蹤人員。

相關資料顯示，魯蓬遠漁028長96米，船寬32米，吃水7.8米。該漁船本月2日晚抵達南非開普敦港，並於翌日離開。該船下一目的港口為南韓釜山港，預計抵達時間為上周五。魯蓬遠漁028最後的船舶軌迹資料更新於本周一晚上7時許，資料顯示其位於印度洋中部，尚未抵達釜山港口。本報綜合報道