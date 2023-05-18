脫口秀被指辱解放軍 公司罰款禁演

李昊石

【本報綜合報道】內地知名脫口秀演員李昊石日前在演出期間不當使用野狗比喻，被指侮辱解放軍。北京市文化和旅遊局昨日發聲明指，調查發現李昊石及其所屬的上海笑笙文化傳媒有限公司肆意篡改演出申報內容，在上周六下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響，決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動，並對公司罰款逾1,335萬元人民幣。北京朝陽公安宣布已針對事件立案調查。

領養野狗用句捱轟 李昊石上周六在笑果文化脫口秀北京場演出，提到領養兩隻野狗，形容牠們在追松鼠時「作風優良，能打勝仗」。內地官方曾提出「能打勝仗，作風優良」的強軍目標，部分觀眾認為李昊石的比喻是侮辱解放軍。

北京市文化和旅遊局指，市文化市場綜合執法總隊於周一接獲群眾舉報，決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查，經查實該公司行為違反《營業性演出管理條例》第25條、第26條規定。此外，局方將對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為，進一步依法依規追究責任。

局方強調，人民軍隊是守衞國家安全、守護人民安寧的堅強衞士，絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化，將堅持強化監管、嚴格執法，堅決抵制只求「笑果」不計後果、只講經濟收益不講社會責任的行為。