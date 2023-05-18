台總編涉分裂國家 妻赴上海通訊

【本報綜合報道】台灣「八旗文化」出版社總編輯李延賀於3月在上海失聯，國台辦上月底證實他因涉嫌從事危害國家安全活動受查。國台辦發言人馬曉光昨日指，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通訊，將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。

馬曉光表示，上海市國家安全局於3月21日依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前正進一步辦理相關案件。馬曉光強調，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案，廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。

台灣新北市市長侯友宜日前表明反對「台獨」，但也不認同「一國兩制」，馬曉光重申「台獨」損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是一條走不通的絕路，消除「台獨」禍根才有台海和平穩定，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，陸方堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞的利益福祉，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與島內各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。