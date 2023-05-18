國民黨召侯友宜出選

連說三次「讓政黨輪替」 郭台銘祝賀 國民黨昨日下午召開中常會後，由主席朱立倫宣布徵召新北市長侯友宜出戰2024年總統選舉。同樣爭取成為國民黨總統候選人的鴻海創辦人郭台銘，在國民黨正式宣布徵召侯友宜前，已在Facebook發文恭喜侯友宜獲得徵召提名。侯友宜連說三次要再次讓政黨輪替，強調要參選就要勝選、團結台灣、帶給人民希望。

朱立倫宣布徵召侯友宜後，高舉侯友宜的手，誓言重返執政，現場掌聲、當選聲不斷。侯友宜致詞時感謝大家肯定他，更重要是要多謝郭台銘在經濟上做出巨大貢獻，更願意團結一起攜手並進。侯友宜指出，現階段台灣在國際的情勢是兵凶戰危、內部衝突對立、百廢待舉，年輕人看不到未來，因此必須大破大立，再次讓政黨輪替救台灣。

獨派拉布條 黨友祝福 在國民黨中央黨部外，獨派團體「台灣國」辦公室主任陳峻涵等人拉起寫有「中國黨引進共產黨，台灣變墳場」字句的布條，以及寫有「九二共識＝一國兩制」字句的標語牌，呼籲台灣人提高敵我意識，洞悉統戰手段，在2024年大選做出正確選擇。

在徵召結果正式公布前，國民黨台北市議員秦慧珠昨日早上已在Facebook發文，寫下「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨，一起加油。」證實國民黨決定由侯友宜出戰總統選舉。郭台銘強調，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。郭台銘指，將信守承諾會盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能的政府下台。

硬撼賴清德及柯文哲 國民黨昨日徵召侯友宜參選2024年台灣總統選舉，民眾黨同日正式提名黨主席柯文哲參選。同樣參選的台灣副總統兼民進黨主席賴清德提出3點共識，揚言一定要確保台灣主權不被侵蝕、建立公義社會是台灣最美的價值，以及告訴全世界，充滿活力的民主，是台灣的品牌價值。

民進黨昨召開中常會，發言人張志豪轉述賴清德指，選舉愈來愈近，各黨候選人陸續敲定，衷心希望選舉過程是良性競爭，更衷心期待所有政黨提名候選人能有上述3點共識。賴清德認為這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動，「天佑台灣」。本報綜合報道