兩岸國際

地松鼠貓鼬聯合抗蛇
南非卡格拉格帝邊境公園（Kgalagadi Transfrontier Park）一條眼鏡蛇近日覓食期間，在一個內有地松鼠幼崽的洞穴外徘徊，結果遭地松鼠們輪流從不同角度不斷攻擊。正當雙方陷入僵持之際，一隻貓鼬突然殺入現場。眼見對方不斷咆哮及多次避開攻擊，眼鏡蛇惟有放棄捕獵，無功而回。
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