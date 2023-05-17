湖南16歲女 登頂世界之巔
父親珠玉在前 自幼攀山訓練
來自中國湖南長沙的16歲少女徐卓媛，於前日成功登頂珠穆朗瑪峰，成為從南坡登頂世界之巔的最年輕中國女運動員。她希望大學畢業後，能繼續登山，集齊「7+2」（7座高峰+南北極點）的榮譽。
徐卓媛目前就讀於湖南師範大學附屬中學高中一年級。她於上月15日從長沙前往尼泊爾，同月21日從盧卡拉開啟徒步之旅，同月28日到達珠峰大本營，開始登峰適應訓練。她周日晚上從珠峰南坡海拔7,950米的C4營地出發，經10小時跋涉後成功登頂。
已攀登過5座5000米以上高山
徐卓媛的父親徐江雷被稱為「湖南省登頂珠峰第一人」。受父親影響，同齡人在趕功課時，徐卓媛就跟着父親在走無人區和爬山。小小年紀的她已攀登過5座5,000米以上的高山，足迹遍及全中國。為攀登珠峰，她一直進行高強度專業訓練，去年攀上海拔7,546米的新疆慕士塔格峰，打下基礎。她表示：「人類在自然面前是渺小的，我們要敬畏自然。」其行囊特別帶了父親當年登頂珠峰的手套，希望作為傳承，見證自己圓夢。本報綜合報道
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