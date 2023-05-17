湖南16歲女 登頂世界之巔

已攀登過5座5000米以上高山

徐卓媛的父親徐江雷被稱為「湖南省登頂珠峰第一人」。受父親影響，同齡人在趕功課時，徐卓媛就跟着父親在走無人區和爬山。小小年紀的她已攀登過5座5,000米以上的高山，足迹遍及全中國。為攀登珠峰，她一直進行高強度專業訓練，去年攀上海拔7,546米的新疆慕士塔格峰，打下基礎。她表示：「人類在自然面前是渺小的，我們要敬畏自然。」其行囊特別帶了父親當年登頂珠峰的手套，希望作為傳承，見證自己圓夢。本報綜合報道