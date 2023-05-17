柬埔寨踢走唯一反對黨

聲稱未提交適當登記文件 取消資格 柬埔寨選舉委員會周一宣布取消唯一反對黨「燭光黨」參加7月選舉的資格，原因是它未提交適當登記文件。其他政黨皆已成功登記參選，但燭光黨取消參選資格，意味執政的柬埔寨人民黨幾乎不會面臨挑戰。

部分倡議人士和外交官曾對總理洪森打壓異議的行動提出警告，擔心會破壞柬埔寨的民主進程。人民黨發言人蘇艾山（Sok Eysan）回應燭光黨遭取消資格一事，指選舉將自由、公平，且已有10多個政黨登記參選。洪森此前揚言，人民黨將主導柬埔寨政壇長達100年，更有意讓長子洪馬內接班。

被斥打壓異己 燭光黨勢上訴 燭光黨成立至今僅有一年多，前身是備受歡迎的柬埔寨救國黨，最高法院於2017年11月下令該黨解散。翌年7月底，柬埔寨舉行國民議會選舉，由於反對黨遭法院判決解散，選舉結果由人民黨大獲全勝，洪森也成功連任總理。燭光黨副主席、前救國黨成員宋才表示，將上訴至憲法法院，還有一周時間可以上訴。

人權觀察組織上月批評金邊加強對反對派的打壓，並把矛頭對準洪森，呼籲外國政府向柬埔寨發出明確訊息，即「在選舉日之前解散反對黨並取消、攻擊及逮捕其成員，意味根本不會有任何真正選舉」。洪森政府曾警告不得在選前批評政府，並否認以反對者為攻擊目標，並聲稱是正當執法。本報綜合報道