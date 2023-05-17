傳彭斯選總統 撼 特朗普 德桑蒂斯

【本報綜合報道】美國傳媒周一報道，美國前副總統彭斯未來數周將宣布參加共和黨2024年總統初選，硬撼已經宣布參選的前總統特朗普，以及盛傳有意參選的黨內大熱、佛羅里達州州長德桑蒂斯。

定位古典保守派 知情人士透露，彭斯將定位自己為「古典保守派」，會帶領共和黨重回特朗普之前的根源，惟他的支持度遠遠落後特朗普和德桑蒂斯，亦無法吸納共和黨內的民粹力量。他正在爭取福音派的支持，並在聯邦墮胎禁令採取強硬立場、推動自由貿易等，試圖開闢在初選的空間。

親彭斯的超級政治行動委員會Committed to America亦成立，由前共和黨政治顧問里德（Scott Reed）和前眾議員亨林沙（Jeb Hensarling）領導，彭斯的競選重心放在爭取福音派選民支持，特別是在艾奧瓦州，Committed to America已經準備組織該州全部99個縣。他周二將到新罕布什爾州發表演說，內容聚焦經濟，預料呼籲與自由國家自由貿易，並定位自己為「列根保守主義」。