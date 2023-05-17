通俄指控缺證據 特朗普斥FBI

美調查報告出爐 過程存偏見 美國司法部特別檢察官達勒姆（John Durham）周一發表報告，指聯邦調查局（FBI）於2016年對前總統特朗普陣營涉嫌通俄展開調查，是欠缺實質證據和嚴謹分析。特朗普在社交網站斥FBI對他的調查是恥辱，並指報告反映FBI不應該對他展開調查，形容美國公眾受到欺騙。

報告於上周五提交予司法部長加蘭，至周一公開。達勒姆在長達306頁的報告中指，部分調查人員基於未經分析和未經證實的原始情報行動，過程中亦出現偏見，忽視一些削弱調查前提的資訊。報告又指，FBI對今次案件的處理手法與其他政治敏感案件有不同，包括涉及特朗普當年大選對手希拉妮的案件，例如未有告知特朗普他的競選陣營內，有人員成為調查對象。

特朗普：美公眾受欺騙 報告批評FBI啟動全面調查，速度之快明顯不合常規。調查人員一再依賴確認偏見，忽視或以各種理由排除特朗普競選團隊與俄羅斯並沒有串通的證據。報告指出，對於前英國特工斯蒂爾撰寫的情報文件，FBI並沒有辦法證實任何一項內容為真。FBI回應指，早前已經採取一系列改善措施，處理和避免報告中提及的問題。特朗普表示，他與美國大眾均是漫長叛國鬧劇的受害者，而民主黨及前FBI局長高銘是罪魁禍首，揚言要他們付出慘重代價。

在特朗普尋求再次入主白宮之際，達勒姆的調查結果可能加強共和黨人對FBI的審查力度。眾議院司法委員會主席、共和黨俄亥俄州眾議員喬丹表示，委員會已與司法部聯絡，要求達勒姆下周出席聽證會。司法部前特別檢察官米勒於2019年提交報告，確認未發現特朗普與俄羅斯合謀，干預2016年大選的證據，司法部前部長巴爾其後委任達勒姆，檢視FBI在案件上是否出現問題。本報綜合報道

特朗普 達勒姆 特朗普海湖莊園曾經遭聯邦執法人員搜查。