美公布戰略進攻武器數字

【本報綜合報道】俄羅斯今年2月28日單方面暫停參與雙邊核軍控《新削減戰略武器條約》，另一締約國美國近日公布截至今年3月1日的戰略進攻性武器統計數字。

籲俄重新履行條約 《新削減戰略武器條約》2011年2月5日生效，兩國此前同意延長條約有效期至2026年2月4日。該條約限制美俄戰略進攻性武器數量，其中洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、執行核任務重型轟炸機部署數量上限700個，部署的核彈頭數量上限1,550枚；部署及非部署的洲際彈道導彈發射器、潛射彈道導彈發射器、執行核任務重型轟炸機數量上限800個。美國國務院上周五公布最新統計數字，表示美方在上述3個範疇的數量分別是662個、1,419枚、800個，俄羅斯因暫停參與條約而沒有統計數字。

根據對上一次通報、即截至去年9月1日的統計數字，美國及俄羅斯在上述3個範疇的數量分別是659個對540個、1,420枚對1,549枚、800個對759個。條約規定兩國有義務每年交換統計資料兩次，美國國務院稱出於透明度及對「負責任核行為」的承諾，今次自願地公布受條約規範的核部隊總數資料，呼籲俄方重新全面履行條約。