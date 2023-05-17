美最新一級航母首艦福特號抵歐

美國海軍研究所新聞網周一公布美國海軍最新動向，表示福特號航空母艦打擊群正在大西洋東部海域活動。該打擊群核心艦艇是以維珍尼亞州諾福克海軍基地為母港的福特號，隨行還有神盾巡洋艦諾曼第號及神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號。這是福特號成軍後第二次出海部署，去年秋季在第2艦隊及第6艦隊轄區行動兩個月，但今次部署屬於作戰性質，外界估計部署歷時至少半年以上。

福特號艦長伯吉斯（Rick Burgess）表示，全體船員已經準備就緒執行任務，他們為了確保福特號準備好部署而接受劇烈的訓練。軍方形容福特號航空母艦打擊群可以威懾潛在敵人、令盟友及夥伴安心，同時代表美國海軍在全球投射力量的能力提升一代。福特號採用23種新技術，包括電磁彈射及先進攔截索系統，聲稱在船員規模比前一代尼米茲級航空母艦減少兩成的情況下，可以產生更高的艦載機出擊率。