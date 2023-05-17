俄反駁淪為中國附庸說法

萊恩

【本報綜合報道】法國總統馬克龍日前形容俄羅斯已經淪為中國的附庸國，克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，俄羅斯與中國是戰略夥伴關係，與依賴無關。歐盟委員會主席萊恩同日強調，中國對俄羅斯有影響力，希望中方說服俄方停止侵略。

俄羅斯副外長格魯什科周一表示，西方國家必須習慣一個由克里姆林宮與北京密切關係支撐的世界。他稱西方國家普遍對形成一個真正的多邊國際關係體系感到恐懼，這個體系包括幾個獨立中心，特別是俄羅斯和中國，馬克龍和西方國家領導人將無可避免地接受現實；又形容莫斯科和北京之間有強大、平等和互相尊重的關係。

萊恩稱毫無疑問，中國領導人對俄羅斯總統普京有影響力，又歡迎中方領導人早前與烏克蘭總統澤連斯基通話，強調烏克蘭和平計劃應該作為尋求結束俄烏戰爭的起點。她強調繼續支持烏克蘭，若俄方決定尊重烏克蘭領土完整，戰爭將立即結束。

涉叛國俄拘美使館前職員 另一方面，俄羅斯聯邦安全局周一證實，美國駐海參崴總領事館一名前職員涉嫌叛國被捕，美國駐俄羅斯大使館、國務院和白宮已經知悉事件。被捕人士為62歲的男子紹諾夫（Robert Shonov），涉嫌與外國政府或組織展開保密合作，未知他在美國海參崴總領事館擔任甚麼職務。美國2020年以保安及安全為由，關閉海參崴總領事館。