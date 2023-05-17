華使訪歐洲多國 首站基輔

李輝

【本報綜合報道】聯合國安全理事會周一舉行烏克蘭人道問題公開會，中國常駐聯合國代表張軍強調四點意見，並指出最根本的一點是要以最大緊迫感推動政治解決危機。中國政府歐亞事務特別代表李輝大使當天啟程赴烏克蘭、波蘭、法國、德國、俄羅斯訪問，就政治解決烏危機與各方溝通。烏方指李輝周二和周三訪問基輔。

張軍指烏克蘭危機仍然延宕，人道局勢十分嚴峻，危機外溢影響持續顯現；籲國際社會採取積極行動減緩衝突帶來的人道後果，為推動局勢緩和降溫、早日停火止戰共同努力。他強調保護平民和民用設施安全，消除俄羅斯糧食化肥出口障礙，並守好核安全紅線，保持最大理性克制，避免可能加劇對抗、導致誤判的言行。

張軍又指，要重視和管控衝突應對的外溢影響，敦促美國等有關國家認真反思，立行立改，不要一邊搞經濟脅迫，一邊卻炮製指摘其他國家搞經濟脅迫的敍事。此外，各方要為推動對話談判創造條件，而不是火上澆油、激化矛盾，試圖從中漁利。

王毅晤匈外長 讚賞友華 另一方面，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅周一在北京會見匈牙利外長西伊亞爾托，王毅指中方支持歐洲戰略自主，重拾冷戰思維和製造集團對抗不利歐洲長遠發展；又讚賞匈牙利奉行對華友好政策，符合中歐共同利益。西伊亞爾托指匈牙利讚賞中方為政治解決烏克蘭危機所作努力，匈中、歐中合作是機遇而非風險。