5套美製多管火箭抵波蘭 強化防衞
【本報綜合報道】波蘭周一接收首批5套美國製M142高機動火箭系統，部署在東北部瓦爾米亞－馬祖里省，北鄰俄羅斯加里寧格勒州。美國駐波蘭大使布熱津斯基稱，高機動火箭系統增強波蘭遠程炮兵火力，進一步提升波蘭及北約東翼安全水平。
波蘭2019年斥資4.14億美元（約32.3億港元）採購20套高機動火箭系統，其中18套於戰鬥，餘下兩套訓練之用。首批高機動火箭系統周一運抵華沙奧肯切軍用機場，波蘭副總理兼國防部長布瓦什查克到場接收。他指陸軍第16機械化師第1炮兵旅率先裝備，計劃今年第3季舉行射擊測試；又稱這款武器在烏克蘭阻止俄羅斯入侵的戰鬥充分證明實力，有助威懾侵略者、加強波蘭東部及北約防衞能力。
布瓦什查克表示，美國國會同意向波蘭出售500個高機動火箭系統發射器，將盡快運抵波蘭並安裝在本國製底盤上。他重申將在庫亞維－波美拉尼亞省托倫建立高機動火箭系統學院，提供後勤支援及炮兵訓練；又透露與美國官員、高機動火箭系統生產商談判，希望取得授權在波蘭生產發射器及火箭彈。
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