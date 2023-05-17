5套美製多管火箭抵波蘭 強化防衞

波蘭2019年斥資4.14億美元（約32.3億港元）採購20套高機動火箭系統，其中18套於戰鬥，餘下兩套訓練之用。首批高機動火箭系統周一運抵華沙奧肯切軍用機場，波蘭副總理兼國防部長布瓦什查克到場接收。他指陸軍第16機械化師第1炮兵旅率先裝備，計劃今年第3季舉行射擊測試；又稱這款武器在烏克蘭阻止俄羅斯入侵的戰鬥充分證明實力，有助威懾侵略者、加強波蘭東部及北約防衞能力。