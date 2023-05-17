巴赫木特烏軍成功進攻 半年來首次

【本報綜合報道】烏克蘭陸軍司令西爾斯基周一宣布，在東部戰略重鎮巴赫木特的進攻行動取得成功，是半年來首次。副國防部長馬利亞爾承認，巴赫木特及周邊地區的激戰仍繼續；俄羅斯目標不變，持續派部隊到巴赫木特外圍。

西爾斯基表示，過去數天表明即使在極端困難的條件下，烏軍仍然可以前進並消滅敵人，並利用比敵人更少的資源戰鬥，但能夠破壞敵軍計劃。烏克蘭東部司令部發言人表示，巴赫木特戰況非常困難，市內西部邊界的高樓成為俄羅斯僱傭兵瓦格納集團的攻擊目標，幾乎所有大樓中彈起火。烏軍過去3天在巴赫木特穩住局勢，並在個別地區取得優勢，把俄軍推離主要運輸路線。

另一方面，烏克蘭國防情報局稱俄軍欠缺發動大規模進攻的資源，處於防守狀態，相信俄軍減弱攻擊烏克蘭能源設施是因為用盡個別型號導彈。

俄首報告擊落英供烏導彈 英國日前開始向烏軍提供暴風影巡航導彈，俄羅斯國防部周一公布，過去24小時內攔截的烏克蘭武器包括7枚反輻射導彈、一枚暴風影導彈和7枚M142高機動火箭系統發射的火箭，是自確認交付後，俄方首報告擊落暴風影導彈。