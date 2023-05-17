兩岸國際

英法允助訓烏空軍 俄射高超音導彈對撼

烏克蘭空軍機師即將到英國接受訓練。 烏克蘭空軍機師即將到英國接受訓練。
烏克蘭空軍機師即將到英國接受訓練。
澤連斯基趕場訪問 供應F16未有下文
烏克蘭總統澤連斯基旋風式訪問法國及英國，兩國周一承諾協助訓練烏克蘭空軍機師，為日後裝備F16戰機鋪路。俄羅斯隨即向烏克蘭發射6枚高超音速導彈，烏方宣稱擊落全數目標，俄方聲言成功摧毀美國製的愛國者防空系統。
英國政府周一表示，首相辛偉誠今年2月宣布為烏克蘭機師制訂新的訓練計劃，支援他們成為一支配備F16戰機的北約標準新烏克蘭空軍。烏軍機師今年夏天將在英國展開初級飛行並接受基本訓練，根據現時英國皇家空軍的標準調整，駕駛不同類型飛機，訓練計劃與英國和其他國家合作向烏克蘭提供F16戰機密切相關。2014至2022年期間，英國訓練2.2萬名烏克蘭軍人，其中1.5萬人在俄烏戰爭爆發後受訓。
法國總統馬克龍同日表示，法方對訓練烏軍機師持開放態度，並指多個歐洲國家準備就緒。對於會否提供戰機，馬克龍指未有計劃，相反法國將給予導彈，而且烏軍機師訓練可以立即開始。匿名法國總統府官員周日透露，交付戰機前需要長時間訓練機師，加上烏軍機師沒有接受使用法製武器系統訓練，以及不會說法語及英語。
18枚導彈空襲 烏指全數擊落
烏克蘭一直爭取西方國家提供長程導彈及戰機，其中英國已經援助暴風影巡航導彈。澤連斯基周一與辛偉誠見記者時表示，今次外訪主要目的是爭取建立「戰機聯盟」，聲言自己對此十分正面。烏克蘭國防部長列茲尼科夫一名顧問周二透露，該國希望得到40架至50架F16戰機。烏克蘭已經從波蘭及斯洛伐克分別接收14架及13架蘇式米格29戰機，但烏方顯然對美國等北約成員國主力西式F16戰機最深感興趣。
正當澤連斯基結束外訪在回國途中，俄羅斯周二凌晨對烏克蘭發動新一輪空襲，從北部、南部、東部的方向合共發射18枚導彈，除了由6架米格31K戰機各搭載一枚的匕首高超音速導彈外，還有9枚是軍艦在黑海發射的熾熱巡航導彈、3枚型號可能是S400防空導彈或伊斯坎德爾M短程彈道導彈的陸基導彈。烏克蘭空軍稱上述導彈均被擊落，以及成功摧毀俄方6架見證者136/131自殺式無人機、3架戰術無人機。
俄聲稱行動摧毀愛國者系統
俄羅斯國防部其後公布空襲戰績，聲稱當天行動除了摧毀烏克蘭獲得的愛國者防空系統外，更打擊烏方的戰鬥部隊及彈藥庫存設施。這並不是愛國者防空系統與匕首高超音速導彈首次在戰場交手，烏克蘭空軍稱本月4日首次利用該款美製防空導彈，截擊來襲的俄製高超音速武器。美國官員事後披露，俄方當時嘗試利用匕首高超音速導彈摧毀愛國者防空系統，但行動失敗告終，更被多枚愛國者攔截導彈擊落。烏克蘭接收愛國者防空系統後，俄羅斯把它列為首要打擊目標，最佳方法是發射匕首高超音速導彈，而且愛國者防空系統本身的機動性不高。以最新一輪空襲為例，俄方明顯事前悉心協調，從不同方位及海陸空投射不同威脅，包括高超音速武器、彈道導彈、巡航導彈、自殺式無人機，試圖對愛國者防空系統展開壓倒性的攻擊。本報綜合報道
愛國者防空系統加強烏克蘭應對俄羅斯空中威脅。愛國者防空系統加強烏克蘭應對俄羅斯空中威脅。
愛國者防空系統加強烏克蘭應對俄羅斯空中威脅。
烏克蘭稱本月擊落俄羅斯空中來襲目標烏克蘭稱本月擊落俄羅斯空中來襲目標
烏克蘭稱本月擊落俄羅斯空中來襲目標
烏克蘭在首都基輔上空擊落俄羅斯導彈，墜落的殘骸導致車輛着火。烏克蘭在首都基輔上空擊落俄羅斯導彈，墜落的殘骸導致車輛着火。
烏克蘭在首都基輔上空擊落俄羅斯導彈，墜落的殘骸導致車輛着火。
俄羅斯米格31Ｋ戰機搭載匕首高超音速導彈。俄羅斯米格31Ｋ戰機搭載匕首高超音速導彈。
俄羅斯米格31Ｋ戰機搭載匕首高超音速導彈。
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