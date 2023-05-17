英法允助訓烏空軍 俄射高超音導彈對撼

澤連斯基趕場訪問 供應F16未有下文 烏克蘭總統澤連斯基旋風式訪問法國及英國，兩國周一承諾協助訓練烏克蘭空軍機師，為日後裝備F16戰機鋪路。俄羅斯隨即向烏克蘭發射6枚高超音速導彈，烏方宣稱擊落全數目標，俄方聲言成功摧毀美國製的愛國者防空系統。

英國政府周一表示，首相辛偉誠今年2月宣布為烏克蘭機師制訂新的訓練計劃，支援他們成為一支配備F16戰機的北約標準新烏克蘭空軍。烏軍機師今年夏天將在英國展開初級飛行並接受基本訓練，根據現時英國皇家空軍的標準調整，駕駛不同類型飛機，訓練計劃與英國和其他國家合作向烏克蘭提供F16戰機密切相關。2014至2022年期間，英國訓練2.2萬名烏克蘭軍人，其中1.5萬人在俄烏戰爭爆發後受訓。

法國總統馬克龍同日表示，法方對訓練烏軍機師持開放態度，並指多個歐洲國家準備就緒。對於會否提供戰機，馬克龍指未有計劃，相反法國將給予導彈，而且烏軍機師訓練可以立即開始。匿名法國總統府官員周日透露，交付戰機前需要長時間訓練機師，加上烏軍機師沒有接受使用法製武器系統訓練，以及不會說法語及英語。

18枚導彈空襲 烏指全數擊落 烏克蘭一直爭取西方國家提供長程導彈及戰機，其中英國已經援助暴風影巡航導彈。澤連斯基周一與辛偉誠見記者時表示，今次外訪主要目的是爭取建立「戰機聯盟」，聲言自己對此十分正面。烏克蘭國防部長列茲尼科夫一名顧問周二透露，該國希望得到40架至50架F16戰機。烏克蘭已經從波蘭及斯洛伐克分別接收14架及13架蘇式米格29戰機，但烏方顯然對美國等北約成員國主力西式F16戰機最深感興趣。

正當澤連斯基結束外訪在回國途中，俄羅斯周二凌晨對烏克蘭發動新一輪空襲，從北部、南部、東部的方向合共發射18枚導彈，除了由6架米格31K戰機各搭載一枚的匕首高超音速導彈外，還有9枚是軍艦在黑海發射的熾熱巡航導彈、3枚型號可能是S400防空導彈或伊斯坎德爾M短程彈道導彈的陸基導彈。烏克蘭空軍稱上述導彈均被擊落，以及成功摧毀俄方6架見證者136/131自殺式無人機、3架戰術無人機。

俄聲稱行動摧毀愛國者系統 俄羅斯國防部其後公布空襲戰績，聲稱當天行動除了摧毀烏克蘭獲得的愛國者防空系統外，更打擊烏方的戰鬥部隊及彈藥庫存設施。這並不是愛國者防空系統與匕首高超音速導彈首次在戰場交手，烏克蘭空軍稱本月4日首次利用該款美製防空導彈，截擊來襲的俄製高超音速武器。美國官員事後披露，俄方當時嘗試利用匕首高超音速導彈摧毀愛國者防空系統，但行動失敗告終，更被多枚愛國者攔截導彈擊落。烏克蘭接收愛國者防空系統後，俄羅斯把它列為首要打擊目標，最佳方法是發射匕首高超音速導彈，而且愛國者防空系統本身的機動性不高。以最新一輪空襲為例，俄方明顯事前悉心協調，從不同方位及海陸空投射不同威脅，包括高超音速武器、彈道導彈、巡航導彈、自殺式無人機，試圖對愛國者防空系統展開壓倒性的攻擊。本報綜合報道

愛國者防空系統加強烏克蘭應對俄羅斯空中威脅。 烏克蘭稱本月擊落俄羅斯空中來襲目標 烏克蘭在首都基輔上空擊落俄羅斯導彈，墜落的殘骸導致車輛着火。 俄羅斯米格31Ｋ戰機搭載匕首高超音速導彈。