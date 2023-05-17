台本土猴痘 連續5周雙位數增長

【本報綜合報道】台灣衞生福利部疾病管制署昨日公布，過去一周新增12宗本土猴痘病例，連續5周出現雙位數增長。新增患者均為台灣籍男性，北部佔10宗、中部佔兩宗，介乎20多歲至30多歲。患者因陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，本月9日至14日確診。經疫調追蹤10名相關高風險接觸者，開始自我健康監測21天。

去年至今累計91宗

疾管署指出，這波猴痘疫情自去年5月中在英國爆發以來，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中南韓自4月起疫情上升明顯，至今新增達65宗且多為本土病例，疾管署周一起提升南韓猴痘旅遊疫情建議等級至第一級的「注意」；目前全球共有38國列為第一級。台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至周二累計確診91宗病例，分別為81宗本土和10宗境外輸入。