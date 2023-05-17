10地盤安檢後停工 承建商興富發罰52萬

興富發公布，稽查主管機關針對建案進行安全檢查後，新增下令多個地盤停工，其中要全部停工的有一個，在中部地區；局部停工的在北部地區有5個，包括子公司潤隆建設一個；在南部地區有4個，包括子公司博元建設一個。局部停工個案已經立即改善，近日將全面送出復工申請，報經主管機關會勘合規後再復工。