10地盤安檢後停工 承建商興富發罰52萬
【本報綜合報道】台灣興富發建設公司「文心愛悅」建案地盤上周三有天秤吊臂掉落，插穿台中捷運列車釀成死傷，全台各縣市府展開全面清查。該公司周一公布新增10個地盤遭停工，目前已知新增裁罰金額約206萬元新台幣（約52.4萬港元）。
興富發公布，稽查主管機關針對建案進行安全檢查後，新增下令多個地盤停工，其中要全部停工的有一個，在中部地區；局部停工的在北部地區有5個，包括子公司潤隆建設一個；在南部地區有4個，包括子公司博元建設一個。局部停工個案已經立即改善，近日將全面送出復工申請，報經主管機關會勘合規後再復工。
事故死者頭七 議員送花悼念
昨日是事故唯一死者、靜宜大學法律系助理教授林淑雅的頭七，台中市原住民議員黃仁當天在議會質詢中送花悼念林淑雅，並請中捷總經理莊明聰轉交。黃仁表示，林淑雅是其太太的老師，代表靜宜大學法律系原住民的學生表達悼念之意，稱許她對原民議題推定有貢獻，這次痛失英才，實在令人惋惜。
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