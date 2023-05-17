阻強拆傷警 河北農婦稱正當防衞

案發2020年7月20日上午，灤州市村民韓國一家阻攔鎮政府強制清理自家承包地時，其妻屈曉玲持菜刀斬傷一名警員頭部，另一名輔警也遭抓傷肩膊；兩人為輕微傷。屈婦被控襲警一案上周二在唐山市遷西縣法院一審開庭審理，屈婦及其辯護律師指，雷莊鎮政府強制清理的行為已被灤州、唐山兩級法院認定為「違法，明顯超越職權」。灤州市公安局在明知強制徵地行為違法下，仍出動公安民警參與徵地拆遷等非警務活動，並非依法執行職務。屈曉玲堅稱自己當時屬於正當防衞，因此不構成襲警罪。

此外，屈婦當庭對時任灤州市公安局副局長王曉國提出實名控告，指其非法動用大量警力參與違法暴力徵地活動，涉嫌濫用職權；又舉報灤州市重點項目「G205綜合服務區」徵地未經省政府批准，是非法佔地。韓國所租用的荒坑地現已經建成G205綜合服務區，但他尚未拿到徵地賠償。唐山市公安局有關負責人周一表示，已關注到案件引發的輿情，並連夜責成屬地公安全面核查。針對屈婦指控王曉國涉濫用職權罪，當局則未回應。