國民黨料今提名侯友宜選總統

【本報綜合報道】國民黨今日確定該黨台灣總統候選人，黨主席朱立倫周一密會大熱的新北市市長侯友宜和鴻海集團始創人郭台銘，並邀請侯出席中常會。支持郭台銘的立委陳玉珍，昨日取消當天的造勢記者會，有消息指國民黨將提名侯友宜。

挺郭台銘立委取消記者會 「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024 總統記者會」原定周二上午11時在台北市天成飯店舉行，陳玉珍當天在立法院受訪指已經取消該記者會，但仍會聚餐討論事情，毫無疑問一樣是挺郭。她提到，郭台銘周一與朱立倫討論4小時、5小時，決定取消記者會是因為有一些想法要跟他們討論。

當地傳媒指，朱立倫上周末致電國民黨14名縣市長，逾八成明確表態支持侯友宜，僅兩人支持郭台銘，幾乎全部人認為侯友宜出戰對選情較有利。知情人士透露，國民黨選擇侯友宜是因他在民調表現出實力，且得到立委和地方政府首長的更廣泛支持。侯友宜昨日稱尊重黨的節奏及規定，郭台銘辦公室指要等到徵召結果才評論。