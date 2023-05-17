美報告指華嚴重侵犯人權宗教

布林肯

【本報綜合報道】美國國務院周一公布《2022年國際宗教自由報告》，國務卿布林肯指過去一年，世界部分地區擴大宗教自由，但一些令人不安的趨勢仍然繼續甚至加劇。中國被指是侵犯人權和宗教自由最嚴重的國家之一，持續對新疆維吾爾人進行種族滅絕和反人類罪行等。

布林肯指，報告對全球近200個國家及地區的宗教自由狀況進行基於事實的、全面的評估，部分地區在擴大宗教自由方面取得真正進展，例如比利時正式承認佛教少數民族、巴西通過保護土著社區宗教自由等方面的法律，但許多政府繼續以一系列方法打擊宗教少數群體，包括使用酷刑、毆打、非法監視和再教育營。他強調，美國會與宗教自由倡導者站在一起，繼續在宗教自由權利受到公開和直接攻擊的地方倡導宗教自由。

俄連續兩年列特別關注國 美國宗教自由無任所大使侯賽因（Rashad Hussain）表示，俄羅斯連續第2年被列為「特別關注國」，繼續把境內外的宗教團體當作打擊目標。至於中國，該國政府逮捕、監禁並把以回教徒為主的維吾爾人驅逐到再教育營，並摧毀或改造清真寺及墓地，同時破壞藏傳佛教寺院，驅逐僧尼。