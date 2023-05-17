捷克總統稱「一中兩制」定位陸台

帕維爾

【本報綜合報道】捷克總統帕維爾周一出席在丹麥舉行的哥本哈根民主峰會時表示，中國大陸企圖支配世界，長遠來看比俄羅斯更危險，民主世界應以務實態度和彈性地與非洲和南美合作。他指出，捷克與台灣關係密切，捷克的「一中政策」是把中國大陸和台灣定位為「一中兩制」。

指北京圖支配世界 帕維爾指出，北京宣稱會採取包括武力的一切手段統一台灣，多數國家尊重「一中政策」，捷克表明應該保留台灣的制度，與中國大陸的「一中一制」不同。他強調，捷克在很多領域與台灣關係密切，兩地分享共同價值，捷克願繼續加強雙方合作，中國大陸的武力威脅破壞全球貿易，台灣是關鍵產品產地，南海和台灣海峽是重要的貿易海道。

帕維爾提到，過去與中國大陸互動時只看到經濟面向，但中國大陸戰略利益和社會核心價值與西方有根本差異，無意與他國建立對等夥伴關係。他認為，中國大陸比西方具有多重優勢，首先是對社會和經濟的控制力，其次是戰略耐心，並不像民主國家政府因選舉有任期限制。

比利時議員團訪台 另一方面，台灣外交部昨日表示，比利時聯邦參議員暨區議員訪問團應邀周一至周五訪問台灣，實地了解台灣政治、經濟、能源及高科技等各領域現況。