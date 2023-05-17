借直播打賞洗錢 拘21人搗產業鏈

【本報綜合報道】上海市公安局周一公布內地首宗利用網絡直播「打賞」洗錢犯罪的情況，警方拘捕21人並搗破一條寄生網絡直播平台、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近一億元（人民幣‧下同，約1.13億港元）。

涉款近億元

警方去年6月在追查涉案資金的過程中發現，有巨額贓款被用於在某網絡直播平台充值打賞，網絡主播事後會向相關人員轉帳巨款。上海公安經偵部門隨即成立專案組立案偵查，鎖定李×等4名存在事後集中批量返款等可疑行為的網絡主播。警方循線深挖這些主播與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切，成功挖出一條少數網絡主播通過接受打賞「刷流量」，並為集資詐騙團夥清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。