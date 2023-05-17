華列俄海參崴港為內貿中轉口岸

【本報綜合報道】中國海關總署近日聯合三部委批覆，同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，引起關注。海關總署口岸監管司負責人周一回應指，這是一項相關國家間互利共贏的合作模式。

為加速中國東北與俄羅斯遠東地區貨貿出口合作，海關總署本月同意增加海參崴港為內貿貨物中轉口岸，由浙江省舟山甬舟貨櫃碼頭、嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸，下月1日起實施。分析指，因俄烏戰爭，俄羅斯被多國持續制裁，或因此讓中國打通海參崴的航道。外界關注，這意味中俄關係更密切，抑或如西方所說的俄羅斯可能正成為中國的附庸。

中方稱互利共贏 中國海關總署口岸監管司負責人周一表示，為降低東北地區大宗貨物南運物流成本，從2007年起中國按國際中轉業務，同意該地區貨物運至毗鄰國家港口中轉再運抵中國南方港口入境，已積累多年實踐經驗。負責人指，新增海參崴港為內貿貨物中轉口岸屬中俄互利共贏，將在跟蹤評估的基礎上，積極支持該項業務發展。