美反潛機偵察南海 曾距港僅150公里

中美軍機前年南海角力示意圖

解放軍文章揭前年角力 中美兩軍在南海的角力有增無減，解放軍發表期刊文章，首次披露2021年初多架美國P8A反潛巡邏機在距離香港約150公里的南海範圍偵察，在東沙群島附近投放聲納浮標。解放軍偵察部隊抵近時，美軍指令浮標自毀防止被打撈。

內地傳媒昨日報道，解放軍95510部隊今年4月25日在國家級期刊《艦船電子對抗》發布《P8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》，披露3架美國海軍P8A反潛巡邏機2021年1月5日在南海協同完成偵察和反潛任務，負責搜索演習區域有否異常水下信號活動、浮標布設及海洋環境監測、實時偵收反潛浮標回傳數據。

放聲納浮標 其後自毀 解放軍偵察力量進入有效偵獲距離時，美軍浮標上行信號陸續消失；當反潛任務完成後，美軍立即向浮標傳送自毀控制指令使之沉入海底，旨在防範解放軍有效偵收，防止洩密或被解放軍打撈。文章指這款美國反潛巡邏機近年頻繁在南海偵察監視中國，在解放軍潛艇活動區域或重要水域航道投放浮標、接收聲納信號用於搜潛。

由於這對中國軍事訊息安全及空防戰備構成較大威脅及挑戰，文章作者提出需要加快對該款美國反潛巡邏機展開深入的情報偵察及分析研究，進一步掌握其聲納浮標布陣方式、戰術應用及作戰使用特點，為未來可能的軍事鬥爭做好準備。飛行動態數據顯示，美國海軍在事發當天也派出一架MQ4C無人機接力在南海有關空域活動。

日前防相料被捲戰事 另一方面，日本傳媒周一刊登該國前防衞大臣小野寺五典的訪問，預測中國大陸攻打台灣，美國很可能介入，日本作為美方盟友亦可能捲入其中，協助台灣防衞；又認為無論誰成為日本首相，都大致朝此方向作出這個決定。他指在日本的軍事基地將是明顯的潛在目標，若果陸方認為必須切斷源頭阻止增援部隊赴台，那麼攻擊目標肯定在日本境內，又稱很多美國高級官員評估北京很可能不惜動武試圖統一台灣。本報綜合報道