潮流創意：戰艦甲板製筆 復古味重

【本報綜合報道】美國有公司將二戰時期戰艦的甲板木，製作成精美的書寫工具（圖），讓用家可以體驗將歷史握在手心的感覺。

該款產品有3種款式供買家選擇，分別是按動式原子筆、傳統滾珠筆以及鋼筆。筆桿製作精美，讓用家在使用的同時，感受歷史的厚重感。