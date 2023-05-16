兩岸國際

潮流創意：戰艦甲板製筆 復古味重
【本報綜合報道】美國有公司將二戰時期戰艦的甲板木，製作成精美的書寫工具（圖），讓用家可以體驗將歷史握在手心的感覺。
該款產品有3種款式供買家選擇，分別是按動式原子筆、傳統滾珠筆以及鋼筆。筆桿製作精美，讓用家在使用的同時，感受歷史的厚重感。
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