5月16日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月16日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
印度男團車廂熱舞
印度傳媒前日報道，一群印度男子在英國倫敦乘坐地鐵的時候，眼見地鐵上空無一人，於是隨印度歌曲在車廂內翩翩起舞。影片發布後獲得大量關注，有網民稱自己也喜歡乘坐沒有人的地鐵，讓人感覺整個地鐵都是自己的。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230516-0516_00180_065/印度男團車廂熱舞
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc