兩岸國際

印度男團車廂熱舞
印度傳媒前日報道，一群印度男子在英國倫敦乘坐地鐵的時候，眼見地鐵上空無一人，於是隨印度歌曲在車廂內翩翩起舞。影片發布後獲得大量關注，有網民稱自己也喜歡乘坐沒有人的地鐵，讓人感覺整個地鐵都是自己的。
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