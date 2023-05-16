暴風雪救人重逢永記印

美夫婦援遊客 獲邀赴韓相聚 美國一對夫妻去年年底因熱心幫助了一群在美國旅行、並在暴風雪中受困的南韓遊客，近日獲邀前往南韓旅行，並與自己當時幫助的南韓遊客們重聚。

韓媒前日報道，該批南韓遊客去年12月23日在前往尼亞加拉大瀑布的途中遭遇暴風雪，車輛被困在紐約州水牛城無法前行，其中兩人決定嘗試向附近居民求助。當時坎帕尼亞（Alex Campagna）與其妻子正準備在家中過聖誕節，了解他們的情況後，便慷慨地邀請眾人前來家中做客，讓對方在自己家中度過了3天的快樂時光，期間不僅分享故事，也烹飪韓式食物，觀看美式足球比賽等。

救人者稱與對方是一世朋友 在上述故事被傳媒報道後，坎帕尼亞夫婦的善舉引發大批網民關注，更獲南韓官方機構邀請前往當地旅行。他們上周六抵達南韓，並計劃在當地展開10天旅程。坎帕尼亞妻子安德列（Andrea Campagna）周日表示，對能夠與當時幫助的旅客們在南韓重逢如同一種保佑，並形容如今與對方可以稱得上是一世的朋友。

其中一名獲助的遊客憶述，自己與妻子進入坎帕尼亞的家躲避暴風雪後，驚訝地發現對方家中竟然有醬油、辣椒醬等韓式料理調味品，甚至還有一個電飯煲和韓式料理食譜，簡直如同事先為自己準備好一樣，於是自己的妻子便做了韓式佳餚，與對方一同分享。本報綜合報道