停火僅一日 以巴再衝突

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動上周六達成停火協議，但一天後一枚火箭周日由加薩地帶射向以色列南部，當地傳媒指火箭因技術錯誤而發射。

以色列軍方上周二至上周六期間對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動發起代號「盾與箭」的定點清除行動，期間巴勒斯坦武裝分子從加薩地帶發射1,468枚火箭，其中1,139枚飛入以色列，但同時有290枚落在加薩地帶。以色列軍方擊落437枚射向人口地區的火箭，宣稱攔截成功率高達95.6%，同時對加薩地帶700個恐怖分子目標發動攻擊。

以色列解除加薩活動限制 由埃及斡旋的停火協議當地時間上周六晚上10時正式生效，但翌日以色列南部及中部發出火箭來襲警報，以色列軍方隨即對加薩地帶發動報復式的攻擊，宣稱對付兩個屬於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的地下火箭發射器。當地時間周日中午，以色列解除位於加薩地帶40公里範圍內的活動限制，接近邊境的道路當天清晨亦解封。

在以巴新一輪衝突期間，以色列軍方證實炸死18名武裝分子，另有至少10名巴勒斯坦平民死亡；加薩衞生部門指死亡人數為33人，另有151人受傷。以色列緊急部門稱，該國有至少69人受傷，其中27人因火箭襲擊被碎片割傷，其中一人情況嚴重。