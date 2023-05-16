新冠奪全美112萬命

不少民眾仍受困於後遺症 美媒周日報道，美國疾病控制及預防中心（CDC）統計數據顯示，新冠疫情大流行導致全美接近113萬人死亡，當中紐約州屬重災區，有逾8萬人死亡，其中約一半在紐約市。至今仍有不少人飽受新冠後遺症折磨，紐約州州長胡楚早前也呼籲民眾切勿掉以輕心。

CDC指出，美國有1,127,928人因新冠疫情死亡，當中紐約州的死亡人數為80,485人。CDC形容，紐約市是新冠疫情震央，其疫情蔓延規模也影響全美其他地區。另外，CDC較早前指出，去年美國因感染新冠病毒致死人數約為18.7萬人，成為第4大致死原因，僅次於心臟病、癌症和意外傷害。

世界衞生組織本月初宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」。然而，這並不意味着一切恢復如常。紐約市立大學公共衞生研究所院長莫漢德斯（Ayman El-Mohandes）表示，不少民眾仍患有長新冠，後遺症包括腦霧、呼吸問題、勃起功能障礙和脫發等症狀。

專家促關注免疫低下人群 莫漢德斯稱，不少人因害怕感染病毒而不敢去醫院體檢，最終可能會被診斷出癌症，而這本來可以在更早的階段被發現甚至治愈。他強調必須關注免疫低下人群，「對他們來說，疫情還沒有結束」。此外，少數族裔因貧窮、獲高質醫療服務的機會較低，令他們疫情期間所受打擊更為嚴重。

胡楚早前表示，老年人及免疫功能低下人群應對新冠保持警惕，並呼籲民眾繼續接種疫苗，同時確保在聚會或旅行前檢測，一旦發生確診，應盡快求醫。本報綜合報道