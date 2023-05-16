美旱塢升級完成 恢復維修核潛艇

【本報綜合報道】美國海軍4個位於西岸華盛頓州、用於維修核動力潛艇的旱塢，早前因地震受損風險為由而臨時關閉。軍方上周五宣布，其中一個受影響的旱塢完成臨時地震緩和工程，結構經升級後通過測試及重新認證，恢復維修核動力潛艇。

早前面臨地震受損風險 普捷峽灣海軍造船廠及中繼維修設施4號、5號、6號旱塢以及三叉戟整修設施德爾塔旱塢面臨地震受損風險，旱塢是岸邊人工興建的設施，用作建造、改裝、維修船艦，其中6號旱塢可以供航空母艦大修。美國海軍表示4號旱塢今年2月15日展開結構升級工程，配備核導彈的戰略核潛艇賓夕凡尼亞號上周四停靠上址準備維修。

5號旱塢及德爾塔旱塢的臨時地震緩和工程繼續進行，但6號旱塢經研判後毋須展開同類工程，理由是上址已經安排未來進行改善工程，以及與艦艇設計不同、航空母艦體積有關，普捷峽灣海軍造船廠及中繼維修設施的航空母艦維修維持不受影響。

結構升級工程包括在旱塢牆身鑽洞設錨，加強結構完整性以及確保工作人員、社區、環境、潛艇的安全；更新現有緊急應對方案，更好地處理災難性地震發生的機會；改善預警員工通報系統。美國海軍重申，這些短期緩和工程沒有影響戰略威懾能力或艦隊持續執行全面任務的能力，並且確保準時交付具備全面執行任務能力的軍艦。