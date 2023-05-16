澤連斯基訪倫敦 再獲軍援 馬克龍指俄羅斯成中國附庸

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基的歐洲之行周一來到英國，與首相辛偉誠舉行會談，英方繼證實援助暴風影巡航導彈後，宣布提供數百枚防空導彈及數百架長程攻擊無人機予烏方。法國總統馬克龍前一天亦接見到訪的澤連斯基，承諾提供新一批軍事援助，更稱俄羅斯在地緣政治層面輸掉戰爭，實質上成為中國的附庸國。

澤連斯基在外界預期的烏克蘭春季反攻行動最後準備階段之際出訪西歐，周日由德國轉抵巴黎，與馬克龍在愛麗榭宮共進晚宴及會談，法方將向烏方提供數十輛輕型坦克及裝甲車，未來數周付運。二人呼籲對俄羅斯實施新一輪制裁，澤連斯基抵埗時在社交網稱，每次出訪令烏克蘭的防禦及攻擊力擴張。

馬克龍在同日刊登的報章訪問稱，從地緣政治角度而言，俄烏戰爭成為俄的敗仗，俄羅斯不但已經進入一個從屬中國的模式，並且失去進入波羅的海的能力。他解釋：「這很關鍵，因為它（俄羅斯）促使瑞典及芬蘭作出加入北約的決定。」澤連斯基其後在社交網宣布訪問倫敦，形容「在擴張我們的地面及空中能力方面」，英國是一位領袖。辛偉誠表明英方將持續支持烏克蘭。