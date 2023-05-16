G7峰會 勢擴大制裁俄措施

【本報綜合報道】英國傳媒周日報道，七大工業國集團（G7）領導人計劃本周在日本舉行的峰會上，宣布加強制裁俄羅斯的新措施，針對涉及第三國的逃避制裁行為，並尋求破壞俄羅斯能源生產，以及遏制支持俄羅斯軍事的貿易。

知情美國官員預計，G7成員國將同意調整制裁，從現時禁止黑名單商品出口改為禁止特定類別商品所有出口，除非被列入批准項目清單，希望此舉令俄更難規避制裁。新措施適用領域仍然討論中，預計包括與俄國防工業基地有關領域。

德國政府高級官員認為，「先一刀切禁止同時允許例外」的做法難以奏效，希望制裁措施能夠非常精確，避免意想不到的副作用。美國官員指出，即使改變制裁措施，也不一定會即時帶來實質改變，但對整個制度長遠而言很重要。

美日韓首腦將三方會談 另外，美國白宮周日宣布，總統拜登本周四至下周日前往日本廣島出席G7峰會，並率先與日本首相岸田文雄會談。南韓總統室透露，總統尹錫悅出席G7峰會期間，與拜登及岸田文雄舉行韓美日三國首腦會談，預計會談時間可能是下周日。