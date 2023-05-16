傳俄傭兵擬向烏披露俄軍據點

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周日引述外洩美國機密文件報道，俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津今年向烏克蘭提議，以透露俄羅斯軍隊據點位置，換取烏軍撤離重鎮巴赫木特，但文件沒說明普里高津計劃透露的俄軍據點位置何在。

換取烏軍撤出巴赫木特 報道引述烏克蘭官員指，公開與俄軍指揮官不和的普里高津，在俄烏戰爭期間多次與烏克蘭國防部情報總局聯絡，除了透過電話，還在非洲某國與當局官員面談。交件顯示，普里高津今年1月向烏軍情報人員表示，俄羅斯正規軍士氣低迷，建議烏軍趁機繼續攻擊克里米亞邊境；如烏軍願撤出巴赫木特，他願透露俄羅斯正規軍部隊位置讓烏軍突襲。

烏克蘭官員指，普里高津不止一次提出有關巴赫木特的交換條件，但烏方因不信任他而拒絕；美國官員指出，美方也不信任普里高津。普里高津周日在Telegram語帶諷刺回應，稱可以證實情報是真的，他與布達諾夫都在非洲。另外，《華盛頓郵報》上周六刊登烏克蘭總統澤連斯基專訪，記者提及烏國防部情報總局和瓦格納集團接觸，澤連斯基當場打斷並質問施壓；報道後來刪除該章節專訪。