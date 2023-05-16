華前駐俄大使 啟程訪5國包括烏

李輝

【本報綜合報道】中國政府歐亞事務特別代表李輝大使昨日啟程前往烏克蘭等5國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通，此行備受關注。分析指，由曾經出任駐俄羅斯大使的李輝擔當特使，某種程度上是中國給予「定心丸」，打消俄方疑慮。

除了烏克蘭外，李輝也將訪問波蘭、法國、德國、俄羅斯，他將是俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭以來，中國訪問烏克蘭的最高層級官員，出訪正值烏軍展開反攻行動奪回俄軍佔領的土地，其將傳遞的訊息受到密切關注。

烏盼公正有效溝通 針對李輝出訪的具體情況，中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，會適時發布消息，請外界保持關注。他強調，中方將繼續與國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

烏克蘭外交部在聲明表示，希望李輝對該地區較深的了解，有助於他與各方展開公正有效的溝通。美國紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄指出，俄烏戰爭僵持不下，西方對中國的調停抱懷疑態度，但難以不斷向烏克蘭提供援助，未來數個月可能是談判窗口，中方參與成為把俄羅斯帶到談判桌的必須條件。