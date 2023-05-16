俄基地靠近芬蘭挪威 泊16戰略轟炸機

充滿制烏警告北約意味 烏克蘭去年12月越境突襲俄羅斯遠離前線的空軍基地，俄方事後把駐守上址、可以投射核武的戰略轟炸機調往其他地方避開戰火。最新衞星圖像顯示，位於俄羅斯西北部北極圈內、靠近芬蘭及挪威的奧列尼亞空軍基地，近日集結16架戰略轟炸機；它們持續攻擊烏克蘭的同時，向上述兩個北約成員國武力示警。

根據本月7日拍攝的衞星圖像，兩架圖160戰略轟炸機及14架圖95MS戰略轟炸機集結在科拉半島摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地，同場還有兩架圖22M超音速轟炸機、3架安22運輸機、3架直升機及一架伊爾78空中加油機，上址距芬蘭及挪威僅200公里。挪威皇家空軍4月25日出動兩架F35A隱形戰機，在該國北部芬馬克對出國際空域攔截俄兩架圖160戰略轟炸機、兩架伊爾78空中加油機、3架米格31戰機。

根據美國《原子科學家公報》最新數字，俄羅斯擁有55架圖95MS戰略轟炸機及13架圖160戰略轟炸機，可以搭載配備核彈頭的Kh55空射巡航導彈及Kh102空射巡航導彈，前者最多16枚，後者最多12枚，奧列尼亞空軍基地10公里外設有核彈頭中央庫存。兩款戰略轟炸機理論上合共可以配備800件核武，但估計實際部署數量為580件。

烏克蘭去年12月5日及26日發動無人機攻擊，目標是600公里外的俄羅斯薩拉托夫州恩格斯空軍基地，至少兩架圖95MS戰略轟炸機受損。俄方事後調走上址絕大部分圖95MS戰略轟炸機及圖160戰略轟炸機，其中一個地點是通常配備圖22M超音速轟炸機的奧列尼亞空軍基地，有圖95MS戰略轟炸機調往遠東阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地。

奧列尼亞空軍基地去年8月21日接收首批4架圖160戰略轟炸機，同年9月25日上址出現3架圖160戰略轟炸機及3架圖95MS戰略轟炸機，代表前者數量可能多達7架。該基地上周幾乎每天有戰略轟炸機出動，包括訓練及發射配備常規彈頭的巡航導彈攻擊烏克蘭。這顯示俄羅斯戰略轟炸機遠離烏克蘭並進駐西北部，不是短期疏散行動。

俄6軍機飛阿拉斯加 美4機攔截 另一方面，俄國防部上周五表示，兩架圖95MS戰略轟炸機在楚科奇海國際空域執行逾13小時的例行飛行任務，獲米格31戰機、蘇30SM戰機、蘇35S戰機護航。美國及加拿大組成的北美空防司令部公布，上周四在阿拉斯加防空識別區內及附近發現6架俄羅斯軍機，分別是圖95戰略轟炸機、伊爾78空中加油機、蘇35戰機；美國派出F16戰機、F22隱形戰機、KC135空中加油機、E3空中預警機攔截。

美偵察機 不尋常地掠東西伯利亞海 上述美俄軍機空中相遇正值美國在阿拉斯加州舉行多場大型訓練演習，根據飛機追蹤動態數據，美國空軍一架RC135V偵察機上周五從阿拉斯加州安克雷奇飛往西北方，並一度飛至俄羅斯東北部對出東西伯利亞海上空，被形容是不尋常的飛行路線。本報綜合報道

奧列尼亞空軍基地部署圖95MS戰略轟炸機（藍箭嘴）及圖160戰略轟炸機（紅箭嘴）。 美俄軍機角力位置圖