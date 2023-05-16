土耳其大選需次輪投票 埃爾多安現危機

科勒齊達奧盧

【本報綜合報道】土耳其周日舉行總統選舉及國會選舉，根據截至周一的最新點票結果，爭取連任的總統埃爾多安距離取得所需半數選票相差約半個百分點，與得票率緊隨其後的主要對手科勒齊達奧盧，需要在本月28日的次輪投票一決高下。被視為「造王者」的候選人奧安表示，在一系列議題得到保證後，才公布支持的人選。

「造王者」開條件 在尚餘約35,000張選票未點算的情況下，埃爾多安得票率49.51%，科勒齊達奧盧得票率44.88%，奧安以得票率5.17%排名第3。值得留意的是，科勒齊達奧盧在首都安卡拉及最大城市伊斯坦布爾的所得票數都多過埃爾多安，得票率分別是47%對46%及48%對46%；科勒齊達奧盧所屬的共和人民黨更同時在國會選舉奪得伊斯坦布爾。

科勒齊達奧盧若要勝出次輪投票，必須取得奧安的支持。面對擁有左右下任總統人選的能力，奧安表明要取得其支持，必須滿足一些先決條件，涉及打擊恐怖主義及敍利亞難民問題；又稱憲法保護確保國家的世俗原則，使之有必要得到其領導的聯盟支持。他又表示會要求最終支持的候選人簽署及公開協議，以示對公眾的透明度。

在國會選舉方面，執政正義與發展黨的議席比上屆減少，由296席減至266席，其領導的執政聯盟仍然佔大多數議席；共和人民黨成為國會第二大黨派，擁有166個議席。

埃爾多安