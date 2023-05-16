倘上議院續撐帕拉育 勢掀動盪

【本報綜合報道】泰國前進黨黨魁皮塔昨天自封下任總理，由軍方把持上議院取態成為關鍵。美國傳媒前天有分析指出，若上議院再次支持現任總理帕拉育連任，國家難免陷入動盪，國民只會更加厭倦軍方，導致其支持者數目逐漸減少。

泰國陸軍總司令納隆攀早前承諾，大選後絕不發動政變，國家不會重回軍事統治。《華爾街日報》指出，反對派在是次大選獲勝正正代表選民開始否定軍方，同時考驗現屆政府允許民主權力過渡意願。自帕拉育2019年贏得大選後，當地爆發連場針對軍方，甚至是反王室示威。文章引述泰國一名政治學家分析指出，上議院一旦再次支持帕拉育，或導致泰國陷入混亂循環，年輕一輩及傾向自由派早已對此感到厭倦，只餘下一部分較為保守長者仍會視軍方為一種政治糾正機制。