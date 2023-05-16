泰國大選揭盅 改革派大勝 組執政聯盟 圖阻帕拉育連任

泰國周日舉行國會下議院選舉，選舉委員會昨日宣布改革派的前進黨得票最多，黨魁皮塔表示準備好擔任下任總理，更表示計劃與另外5個政黨籌組由309名議員支持的聯合政府。所得議席僅次於前進黨、由前總理他信幼女貝東丹領導的為泰黨宣布，沒有計劃與前進黨在籌組聯合政府方面競爭。

選舉委員會昨日公布，前進黨贏得152個議席，其次是為泰黨141席；之後是自豪泰黨70席、公民力量黨、40席；很大機會連任失敗、2014年發動政變上台的總理帕拉育，所屬統一泰國建國黨只有36席。皮塔隨即發布勝選宣言，矢言籌組政府時將忠於前進黨的價值觀。他表示：「可以肯定的是，我們將與獨裁者支持、軍方支持的政黨唱反調。我認為，可以有信心地認為，泰國的少數政府已經不再可能存在。」

前進黨與他信幼女合作 皮塔表示已經聯絡貝東丹，恭喜對方在選舉期間展現的決心，同時邀請其領導的為泰黨加入組成執政聯盟。為泰黨同日發表聲明，表示選舉結果顯示人民的意願是希望國家轉型變得更民主，該黨恭喜前進黨成為擁有下議院最多議席的政黨；又表示接受前進黨提出領導籌組政府的事實，以及同意該黨對來自民主聯盟的政黨邀請建立新政府。聲明續指，為泰黨證實該黨沒有計劃與前進黨競爭，籌組新一屆政府。

泰國國會由上議院及下議院組成，前者有250個議席，全部由軍方任命，後者有500個議席，兩院議員將選出新一任總理。在現行憲法之下，假如皮塔有意爭取成為下一任總理，他必須取得兩院合共至少376名議員支持。由於上議院形同被軍方操控，外界關注皮塔能否得償所願登上總理寶座。他昨日回應時稱希望絕大部分人民的意願將得到尊重，又指現時沒有必要向現屆執政聯盟的政黨招手加入下一屆政府。

帕拉育應對經濟新冠差 分析認為，帕拉育選舉表現差強人意的原因，是他被指與經濟衰退、應對新冠疫情不力、沒有實現民主改革有關，導致年輕選民投票支持屬於改革派、民主派的政黨。

在選舉結果而言，今次選舉代表大部分泰國人求變心切，其中一個例子是首都曼谷的議席結果，前進黨的表現更勝預測，比為泰黨更重點打軍方及王室改革議題。本報綜合報道

他信幼女貝東丹（左）深得部分民眾支持。 他信（右）與英祿（左）目前流亡海外。 帕拉育（中）很大機會連任失敗。 泰國國會下議院選舉議席分布 前進黨支持者在酒吧慶祝勝出選舉。 泰國近代政局時序