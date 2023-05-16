四川校主任誘學生性交 妻舉報

【本報綜合報道】內地一名女子近日在網上實名舉報在四川傳媒學院任教的丈夫，多次利用不正當手段引誘女學生發生性關係。內地傳媒周日報道，事件雙方報警處理，該校也決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事進行聯合調查。

舉報丈夫出軌的張姓女子稱，她與任職四川傳媒學院雕塑系專業主任、青年雕塑家曾×超結婚多年並育有一子，稱自己生育兩個月後，在丈夫所住的學校公寓發現防曬霜、化妝棉等女性用品，不斷追問下得知對方與學生出軌。曾男此後在未取得張女同意下擅自帶走孩子，以此威脅離婚獲取自由。她表示接獲多名女學生私訊，指曾經遭曾男性騷擾並誘騙發生性關係，又提供聊天紀錄作證；不少女學生才剛滿18歲，甚麼都不懂，在曾男誘騙下獻出第一次。

張女今年3月向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位，舉報曾男嚴重違反師德師風的問題，但未取得實質性進展。資料顯示，曾男為四川省雕塑協會會員、四川省雕塑學會會員，其作品多次參與國內各項展覽，也獲得全國性獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示報警處理，等待警方處理結果。