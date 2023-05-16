爆紅幼師網暴中傷 仍任教職 認收打賞

湖北省武漢市一名幼稚園女教師早前演唱兒歌《挖呀挖》後爆紅，結果遭遇網暴。內媒昨天報道，她日前直播時回應網民提問，包括承認曾收過一些網民打賞，不過真正金額並非網傳過百萬、過千萬，同時澄清自己帶小孩子上課感到很快樂，根本沒有辭職想法。

自走紅後，黃姓教師日前直播期間仍獲10萬名網民捧場，但已關閉打賞功能，坦言目前「感覺壓力很大，怕說錯話被人錄屏」。她回應網民質疑時強調，自己背後沒任何團隊及公司，只是分享幼稚園日常教學，當得悉有人點讚後感到開心及激動，從未想過因此爆紅。

對於網傳一場直播收入高達200萬元人民幣（約226萬港元），黃女承認的確收過打賞，金額卻非傳聞中過百萬、過千萬。她重申沒有接過任何廣告，也沒有與其他公司有商務合作，且從未標榜《挖呀挖》是其原創歌曲，又指已成為幼稚園教師7年，未有想過辭職。

網民除了質疑黃女直播收入豐厚，也批評其真正樣子不如影片般好看。她強調自己沒有整容及開啟美顏濾鏡效果，並笑言可以接受他人說其外表不好看，理由是一個人內在比外表重要，何況「自己就是一個普通人」。

收入暴增 拒認職業網紅 黃女上周六直播時，會根據網民所點歌曲演唱。她承認突然爆紅影響原有生活，感覺很受傷，但明白承受繁華榮耀同時也要承擔是非，現在心態已平靜下來，繼續堅持初心。其實早在黃女澄清前，她所工作幼稚園負責人月初已否認黃女已經離職，以及是一名職業網紅等傳聞。

由於《挖呀挖》變得火紅，內媒發現全國自本月6日至13日已有44間以「挖呀挖」命名公司註冊成立，行業遍及餐飲、商貿、科技及食品，更有公司申請註冊「挖呀挖呀挖」商標。本報綜合報道