鍾南山：內地12億人曾染新冠

【本報綜合報道】中國工程院院士鍾南山昨日在會議表示，全國相當多的人出現新冠病毒對應抗體增高的情況，表明約80%人曾經染疫，即約有11億人至12億人，不論有否出現相關症狀；又認為目前應對新冠病毒最重要的任務是研發疫苗和藥物。

倡全國合力研究罕見病 鍾南山指，從學術角度來看，經過群體免疫和滅活疫苗接種後，在實驗室中能夠產生約4個月的綜合抗體；從細胞免疫角度來看，殺死病毒約有一個月至兩個月時間，因此能有6個月左右的保護期。中國現時有不少新冠治療藥，他強調一旦感染新冠，應及時給予藥物治療，但現在很多人仍未意識到及時用藥的重要。

另外，鍾南山周日在廣東省廣州市出席一個醫學學術年會時表示，罕見病防治關鍵要做到早發現、早診斷、早干預，要在防治及組織上形成全國性的合力。罕見病又稱「孤兒病」，是指發病率非常低的疾病。儘管其影響的只是少數群體，但數據表明，目前全球罕見病患者有約3億人，只有不到一成的罕見病患者得到有效治療。