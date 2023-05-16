郭台銘晤韓國瑜 息舊怨爭支持

【本報綜合報道】爭取台灣國民黨黨內提名總統參選人的鴻海集團始創人郭台銘，周日與高雄市前市長韓國瑜在雲林縣會面。郭對4年前兩人因角逐國民黨總統參選人提名而產生芥蒂當面致歉，韓表示不管黨內初選結果如何，都支持黨的提名人。有分析指郭希望借這次見面，爭取韓支持其代表國民黨角逐明年的台灣總統選舉。

談台灣前途 促成藍營團結 郭台銘周日在社交網發文，表示與韓國瑜在會面談及對台灣的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展等憂慮。他指出4年前錯過一次團結的機會，4年後的今天不會也不能夠錯過第二次，強調這次總統選舉是台灣回歸正向與善良的分水嶺，自己將窮盡一切力量，促成「凝聚最大力量，下架貪腐集團」的期許。當地傳媒引述藍營人士稱，郭台銘由雲林縣前縣長張榮味陪同與韓國瑜會面，雙方見面氣氛很和樂。

韓國瑜也在社交網分享與郭台銘會面的內容，表示二人談到台灣的教育與人才培養、語言能力，擔憂台灣未來的走向，認為明年總統選舉是瞬息萬變國際情勢中的台灣轉捩點。他稱4年前的教訓告訴國民黨，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持維繫團隊，分崩離析的球隊只會讓球迷再次失望。對於郭就恩怨表示歉意，韓稱：「都過去了，沒事！沒事！」