山西監管不力 耕地淪粉煤灰山

【本報綜合報道】山西省平遙縣200多畝耕地多年來遭當地企業破壞，淪為粉煤灰填埋場。內地官媒周日批評，當地土地主管部門長年監管不到位，耕地保護紅線更被一次次突破。

官媒斥漠視民眾舉報 經調查後，內媒記者了解到該粉煤灰填埋場項目區約258.46畝，其中207.27畝是耕地。2022年12月12日，平遙縣自然資源局對晟順綠化建設公司開出行政處罰決定書，稱其未經法定程序批准，擅自佔用土地新建粉煤灰平整填充項目，罰款約1,933萬元人民幣（約2,184萬港元），需要限期復墾。

然而，涉事填埋場項目區的土地用途過去20年來不斷變化，連使用者亦多次變更，最終變成粉煤灰填埋場。文章斥有關部門收取土地復墾保證金但後期不組織實施、對違法項目態度模糊、對群眾舉報的問題予以否認，種種問題致耕地變成填埋場。

平遙縣委、縣政府回應時稱已經啟動土地復墾工作，力爭短時間內全面完成土地復墾。平遙縣紀委監委亦組成專案組，對涉及此事的相關部門和鄉村兩級有關人員跟蹤調查；專案組稱如果發現違紀違法行為，將堅決依法依規處置。