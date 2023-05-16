控制城市規模 北京上海人口下降

【本報綜合報道】廣東省深圳市統計局上周發布統計，去年該市常住人口較前一年下降1.98萬人，是1979年設市後首次出現人口負增長。內地傳媒近日報道，除了深圳市外，一線城市北京、上海、廣州去年常住人口均下降，深圳市、廣州市人口下降主要受新冠疫情和企業用工需求下降影響，北京市、上海市則要控制人口規模。

廣州深圳受疫情打擊 截至去年底，廣州市遭受抗疫以來最嚴峻的疫情，加上春節因素影響，大批市外務工人員提前離穗返鄉。外來人口短時間內的部分回流，造成全市常住人口規模出現階段性收縮，較前年底減少7.65萬人，下降0.41%。深圳市、廣州市兩地人口下降有很強的特殊性和階段性，隨着經濟發展重回正常軌道，兩地人口今年料將回升。

北京市、上海市常住人口數量較前年同期分別減少4.3萬和13.54萬，大量人口流入被視作城市競爭力強的表現，但北京和上海這兩個常住人口超過2,000萬的超大城市都背負控制人口規模、實現集約化增長的任務。2017年起，北京市人口連續6年負增長，累計減少近12萬人；上海市除了去年外，2015年、2017年也出現負增長。