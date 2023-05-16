台中捷運緊急應變 打開面板遇事煞停

議員關注後續改善 公司認無考慮天降風險 台灣台中捷運一列列車上周三在市內行駛期間遭到工地掉落吊臂擊中，造成一名乘客死亡及另外10人受傷。台中捷運總經理莊明聰昨天親赴台中市議會回答詢問時承認，軌道運輸系統設計風險評估並未考量天降異物，由即日起全時段打開駕駛端及人工駕駛面板，以便一旦遇上異常可立即按下緊急煞車按鈕。

奪命事故發生後，多名市議員關注台中捷運後續改善方案，包括如何完善偵測系統，也有人要求台中捷運痛定思痛，提出檢討。莊明聰首先向死者家屬及社會致以最深歉意，並指軌道運輸系統在設計時確實經過風險評估，考量其辨識性，由於台北捷運文湖線營運27年沒有發生高空掉落大型異物事件，因此台中捷運當時沒有考慮相關風險。

在回答市議員提問中，莊明聰解釋，異物入侵多在打風時，而捷運是專有路權，因此軌道理論上已是淨空。他稱打風期間會有物件飄落，包括廣告板等，如出現7級風就會把人工駕駛門板打開，在異物入侵時就按下緊急煞車按鈕。

當談及台中捷運已提出緊急應變，未來會強化偵察系統時，莊明聰指升級硬件設備前，由即日起全時段打開駕駛端及人工駕駛面板，列車在起動前及行駛中一旦發生異樣，隨車人員就可立即按鈕停車。他在回答問題時一度提及「我們是倒楣」，隨即改口說「我們遭遇到了，我們要面對」，期望同業以此為借鏡，全面提升更安全乘車環境。

自行檢查後通車惹議 台中捷運目前已全線恢復通車，市議員江肇國昨天在網上批評台中捷運經自行檢查、自覺沒有問題就恢復通車，情況是擔任「球員兼裁判」，難怪過去3天運客數量較平時少近兩萬人次。他形容上述情況源於市民已失去信心，要求台中捷運趕快亡羊補牢。本報綜合報道

早前發生事故有吊臂擊中列車，導致車廂出現嚴重的損毀。 莊明聰